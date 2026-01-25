Latest
Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks Player Stats, Box Score and Game Recap (Jan 24) – 2025–26 NBA Season

BySiddharth Rawat

Jan 24, 2026 | 11:13 PM EST

Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers

PLAYERMINPTSFG3PTFT REBASTTOSTLBLKPF+/-
STARTERS
LeBron James#2337178-161-30-0851112-8
Jake LaRavia#1230134-82-63-4614014+12
Deandre Ayton#52494-160-01-21101014-12
Marcus Smart#3632134-102-43-5733023-2
Luka Doncic#7739338-153-814-158115112+18
BENCHMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-

Gabe Vincent#7

1500-20-20-01102018

Jaxson Hayes#11

1563-30-00-01100021

Rui Hachimura#28

27176-134-71-1810011+21

Jarred Vanderbilt#2

1283-62-30-2420101-4

Drew Timme#17

800-10-10-0310200-4

Maxi Kleber#14

DNP
Bronny James#9DNP
Dalton Knecht#4DNP
TEAM TOTAL11640-9014-3422-296626147820

Dallas Mavericks

PLAYERMINPTSFG3PTFT REBASTTOSTLBLKPF+/-
STARTERS
Cooper Flagg#3234167-201-51-2760203-4
Caleb Martin#1624176-103-42-2310123+14
Dwight Powell#72400-20-00-0720212+13
Max Christie #0035248-184-104-4230101-9
Naji Marshall#1337217-150-37-101123103-8
BENCHMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
Brandon Williams#1023208-170-14-5442002-24
Daniel Gafford#211620-10-02-2210022-5
PJ Washington #252521-50-10-0301102-9
Jeremiah Robinson-Earl#23300-00-00-0101000-4
Klay Thompson#311462-52-50-23032014
Ryan Nembhard#9400-10-02-20210001
Jaden Hardy#1DNP
Miles Kelly#14DNP
D’Angelo Russell#5DNP
TEAM TOTAL11039-9410-2922-2954221110619

