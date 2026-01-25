Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks Player Stats, Box Score and Game Recap (Jan 24) – 2025–26 NBA Season

Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks
Watch What’s Trending Now!
Los Angeles Lakers
|PLAYER
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|STARTERS
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|LeBron James#23
|37
|17
|8-16
|1-3
|0-0
|8
|5
|1
|1
|1
|2
|-8
|Jake LaRavia#12
|30
|13
|4-8
|2-6
|3-4
|6
|1
|4
|0
|1
|4
|+12
|Deandre Ayton#5
|24
|9
|4-16
|0-0
|1-2
|11
|0
|1
|0
|1
|4
|-12
|Marcus Smart#36
|32
|13
|4-10
|2-4
|3-5
|7
|3
|3
|0
|2
|3
|-2
|Luka Doncic#77
|39
|33
|8-15
|3-8
|14-15
|8
|11
|5
|1
|1
|2
|+18
|BENCH
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
Gabe Vincent#7
|15
|0
|0-2
|0-2
|0-0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|8
Jaxson Hayes#11
|15
|6
|3-3
|0-0
|0-0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
Rui Hachimura#28
|27
|17
|6-13
|4-7
|1-1
|8
|1
|0
|0
|1
|1
|+21
Jarred Vanderbilt#2
|12
|8
|3-6
|2-3
|0-2
|4
|2
|0
|1
|0
|1
|-4
Drew Timme#17
|8
|0
|0-1
|0-1
|0-0
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|-4
Maxi Kleber#14
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Bronny James#9
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Dalton Knecht#4
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|TEAM TOTAL
|–
|116
|40-90
|14-34
|22-29
|66
|26
|14
|7
|8
|20
–
ADVERTISEMENT
Dallas Mavericks
|PLAYER
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|STARTERS
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Cooper Flagg#32
|34
|16
|7-20
|1-5
|1-2
|7
|6
|0
|2
|0
|3
|-4
|Caleb Martin#16
|24
|17
|6-10
|3-4
|2-2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|+14
|Dwight Powell#7
|24
|0
|0-2
|0-0
|0-0
|7
|2
|0
|2
|1
|2
|+13
|Max Christie #00
|35
|24
|8-18
|4-10
|4-4
|2
|3
|0
|1
|0
|1
|-9
|Naji Marshall#13
|37
|21
|7-15
|0-3
|7-10
|11
|2
|3
|1
|0
|3
|-8
|BENCH
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|Brandon Williams#10
|23
|20
|8-17
|0-1
|4-5
|4
|4
|2
|0
|0
|2
|-24
|Daniel Gafford#21
|16
|2
|0-1
|0-0
|2-2
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|-5
|PJ Washington #25
|25
|2
|1-5
|0-1
|0-0
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-9
|Jeremiah Robinson-Earl#23
|3
|0
|0-0
|0-0
|0-0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|Klay Thompson#31
|14
|6
|2-5
|2-5
|0-2
|3
|0
|3
|2
|0
|1
|4
|Ryan Nembhard#9
|4
|0
|0-1
|0-0
|2-2
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|Jaden Hardy#1
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Miles Kelly#14
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|D’Angelo Russell#5
|DNP
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|TEAM TOTAL
|–
|110
|39-94
|10-29
|22-29
|54
|22
|11
|10
|6
|19
–
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT