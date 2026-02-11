NFL Combine Invitees: List of Every Prospect Heading to the 2026 Scouting Event in Indianapolis

The NFL Combine is one of the biggest events of the year. It’s where the best college prospects in the country gather to work out in front of all 32 NFL head coaches, assistant coaches and general managers. It’s one of the most important dates on the NFL calendar, and the league just released its list of the 319 players who will be attending from February 23rd through March 1st.

With 319 players in attendance, this year’s NFL Combine will match the lowest number of players over the last decade. The only other year with fewer than 320 prospects was 2023.

Here are all 319 players who will be in attendance.

Quarterbacks

Imago NCAA, College League, USA Football: Heisman Trophy Presentation Dec 13, 2025 New York, NY, USA Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza poses for photos with the Heisman trophy during a press conference, PK, Pressekonferenz at the New York Marriott Marquis after winning the award. New York Jazz at Lincoln CenterÕs Appel Room NY USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBradxPennerx 20251213_bjp_ae5_038

Drew Allar, Penn State

Luke Altmyer, Illinois

Carson Beck, Miami

Jalon Daniels, Kansas

Joe Fagnano, UConn

Taylen Green, Arkansas

Haynes King, Georgia Tech

Cade Klubnik, Clemson

Fernando Mendoza, Indiana

Behren Morton, Texas Tech

Garrett Nussmeier, LSU

Diego Pavia, Vanderbilt

Cole Payton, North Dakota State

Sawyer Robertson, Baylor

Ty Simpson, Alabama

Running Backs

Imago November 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: November 15, 2025: Jeremiyah Love 4 during the University of Pittsburgh Panthers vs. Notre Dame Fighting Irish at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward / Apparent Media Group Pittsburgh USA – ZUMAa234 20251115_zsa_a234_095 Copyright: xAMGx

Kaytron Allen, Penn State

Max Bredeson, Michigan

Demond Claiborne, Wake Forest

Jonah Coleman, Washington

CJ Donaldson, Ohio State

Rahsul Faison, South Carolina

Eli Heidenreich, Navy

Roman Hemby, Indiana

Robert Henry Jr., UTSA

Emmett Johnson, Nebraska

Jeremiyah Love, Notre Dame

Seth McGowan, Kentucky

Jam Miller, Alabama

Le’Veon Moss, Texas A&M

Jadarian Price, Notre Dame

Adam Randall, Clemson

Desmond Reid, Pittsburgh

Nicholas Singleton, Penn State

J’Mari Taylor, Virginia

Mike Washington Jr., Arkansas

Noah Whittington, Oregon

Wide Receivers

Imago Ohio State Buckeyes Carnell Tate 17 celebrates during the fourth quarter against the Michigan Wolverines in Ann Arbor, Michigan on Saturday, November 29, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA ANN20251129107 AaronxJosefczyk

Aaron Anderson, LSU

Vinny Anthony II, Wisconsin

Chris Bell, Louisville

Dillon Bell, Georgia

Skyler Bell, UConn

Malik Benson, Oregon

Germie Bernard, Alabama

Denzel Boston, Washington

Zachariah Branch, Georgia

Chris Brazzell II, Tennessee

Barion Brown, LSU

Deion Burks, Oklahoma

Jeff Caldwell, Cincinnati

Josh Cameron, Baylor

Kevin Coleman Jr., Missouri

KC Concepcion, Texas A&M

Omar Cooper Jr., Indiana

CJ Daniels, Miami

Caleb Douglas, Texas Tech

Malachi Fields, Notre Dame

Emmanuel Henderson Jr., Kansas

Chris Hilton Jr., LSU

Jordan Hudson, SMU

Ted Hurst, Georgia State

Caullin Lacy, Louisville

Bryce Lance, North Dakota State

Ja’Kobi Lane, USC

Kendrick Law, Kentucky

Makai Lemon, USC

Eric McAlister, TCU

Donaven McCulley, Michigan

Eric Rivers, Georgia Tech

Chase Roberts, BYU

Elijah Sarratt, Indiana

De’Zhaun Stribling, Mississippi

J. Michael Sturdivant, Florida

Carnell Tate, Ohio State

Zavion Thomas, LSU

Brenen Thompson, Mississippi State

Jordyn Tyson, Arizona State

Reggie Virgil, Texas Tech

Harrison Wallace III, Mississippi

Jalen Walthall, Incarnate Word

Kaden Wetjen, Iowa

Antonio Williams, Clemson

Colbie Young, Georgia

Tight End

Imago NCAA, College League, USA Football: Oregon State at Oregon Sep 20, 2025 Eugene, Oregon, USA Oregon Ducks tight end Kenyon Sadiq 18 makes a reception Oregon State Beavers defensive back Tyrice Ivy Jr. 12 of the game at Autzen Stadium. Sadiq scored a touchdown on the play. Eugene Autzen Stadium Oregon USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xTroyxWayrynenx 20450506_hlf_wb2_031

Dallen Bentley, Utah

Nate Boerkircher, Texas A&M

Josh Cuevas, Alabama

Oscar Delp, Georgia

Khalil Dinkins, Penn State

Jack Endries, Texas

John Michael Gyllenborg, Wyoming

Matthew Hibner, SMU

Justin Joly, N.C. State

Will Kacmarek, Ohio State

Jaren Kanak, Oklahoma

Miles Kitselman, Tennessee

Max Klare, Ohio State

Marlin Klein, Michigan

Tanner Koziol, Houston

RJ Maryland, SMU

Lake McRee, USC

Riley Nowakowski, Indiana

Eli Raridon, Notre Dame

DJ Rogers, TCU

Sam Roush, Stanford

Joe Royer, Cincinnati

Kenyon Sadiq, Oregon

Bauer Sharp, LSU

Eli Stowers, Vanderbilt

Michael Trigg, Baylor

Dae’Quan Wright, Mississippi

Offensive Line

NCAA, College League, USA Football 2024: Utah vs Oklahoma State SEP 21 September 21, 2024: Oklahoma State Cowboys defensive end Obi Ezeigbo 33 is blocked by Utah Utes offensive lineman Spencer Fano 55 during a football game between the Utah Utes and the Oklahoma State Cowboys at Boone Pickens Stadium in Stillwater, OK. Gray Siegel/CSM Credit Image: Gray Siegel/Cal Media Stillwater Oklahoma United States of America EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx ZUMA-20240921_zma_c04_984.jpg GrayxSiegelx csmphotothree297643 NCAA, College League, USA Football 2024: Utah vs Oklahoma State SEP 21 September 21, 2024: Oklahoma State Cowboys defensive end Obi Ezeigbo 33 is blocked by Utah Utes offensive lineman Spencer Fano 55 during a football game between the Utah Utes and the Oklahoma State Cowboys at Boone Pickens Stadium in Stillwater, OK. Gray Siegel/CSM Credit Image: Gray Siegel/Cal Media Stillwater Oklahoma United States of America EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx ZUMA-20240921_zma_c04_984.jpg GrayxSiegelx csmphotothree297643

Chris Adams, Memphis

Austin Barber, Florida

Evan Beerntsen, Northwestern

Markel Bell, Miami

Chase Bisontis, Texas A&M

Jude Bowry, Boston College

Parker Brailsford, Alabama

Joshua Braun, Kentucky

Travis Burke, Memphis

Jager Burton, Kentucky

DJ Campbell, Texas

Fernando Carmona, Arkansas

Kage Casey, Boise State

Pat Coogan, Indiana

Anez Cooper, Miami

Dametrious Crownover, Texas A&M

Enrique Cruz Jr., Kansas

JC Davis, Illinois

Garrett DiGiorgio, UCLA

Gennings Dunker, Iowa

Fa’alili Fa’amoe, Wake Forest

Spencer Fano, Utah

Jalen Farmer, Kentucky

Monroe Freeling, Georgia

Matt Gulbin, Michigan State

Alex Harkey, Oregon

Sam Hecht, Kansas State

Alan Herron, Maryland

Max Iheanachor, Arizona State

Olaivavega Ioane, Penn State

Logan Jones, Iowa

Connor Lew, Auburn

Caleb Lomu, Utah

Francis Mauigoa, Miami

Blake Miller, Clemson

Micah Morris, Georgia

Febechi Nwaiwu, Oklahoma

Brian Parker II, Duke

Diego Pounds, Mississippi

Emmanuel Pregnon, Oregon

Kadyn Proctor, Alabama

Ar’maj Reed-Adams, Texas A&M

Jaeden Roberts, Alabama

Keylan Rutledge, Georgia Tech

Billy Schrauth, Notre Dame

Drew Shelton, Penn State

Jake Slaughter, Florida

Beau Stephens, Iowa

Logan Taylor, Boston College

Caleb Tiernan, Northwestern

Keagen Trost, Missouri

Dillon Wade, Auburn

Aamil Wagner, Notre Dame

Carver Willis, Washington

Isaiah World, Oregon

Jeremiah Wright, Auburn

Trey Zuhn III, Texas A&M

Defensive Line

Imago NCAA, College League, USA Football: Louisville at Miami Oct 17, 2025 Miami Gardens, Florida, USA Miami Hurricanes defensive lineman Rueben Bain Jr. 4 plays his position against the Louisville Cardinals during the third quarter at Hard Rock Stadium. Miami Gardens Hard Rock Stadium Florida USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSamxNavarrox 20251017_SNV_na2_00188

Vincent Anthony Jr., Duke

David Bailey, Texas Tech

Rueben Bain Jr., Miami

Cameron Ball, Arkansas

Caleb Banks, Florida

Jaishawn Barham, Michigan

Nick Barrett, South Carolina

Rayshaun Benny, Michigan

DeMonte Capehart, Clemson

Brandon Cleveland, N.C. State

Dontay Corleone, Cincinnati

Keyron Crawford, Auburn

Caden Curry, Ohio State

Dani Dennis-Sutton, Penn State

Zane Durant, Penn State

Bryson Eason, Tennessee

Deven Eastern, Minnesota

Logan Fano, Utah

Keldric Faulk, Auburn

Skyler Gill-Howard, Texas Tech

George Gumbs Jr., Florida

David Gusta, Kentucky

Gracen Halton, Oklahoma

Zxavian Harris, Mississippi

Romello Height, Texas Tech

Cashius Howell, Texas A&M

Aidan Hubbard, Northwestern

Lee Hunter, Texas Tech

Quintayvious Hutchins, Boston College

Gabe Jacas, Illinois

Darrell Jackson Jr., Florida State

Bobby Jamison-Travis, Auburn

Marvin Jones Jr., Oklahoma

Joshua Josephs, Tennessee

Tim Keenan III, Alabama

Nyjalik Kelly, UCF

Malachi Lawrence, UCF

Max Llewellyn, Iowa

Anthony Lucas, USC

Jackie Marshall, Baylor

Chris McClellan, Missouri

Kayden McDonald, Ohio State

Akheem Mesidor, Miami

Christen Miller, Georgia

Derrick Moore, Michigan

Trey Moore, Texas

Tyler Onyedim, Texas A&M

Domonique Orange, Iowa State

LT Overton, Alabama

T.J. Parker, Clemson

Patrick Payton, LSU

Kaleb Proctor, Southeastern Louisiana

Jack Pyburn, LSU

Albert Regis, Texas A&M

Mason Reiger, Wisconsin

Tyreak Sapp, Florida

Gary Smith III, UCLA

R Mason Thomas, Oklahoma

Nadame Tucker, Western Michigan

Damonic Williams, Oklahoma

Wesley Williams, Duke

Peter Woods, Clemson

Zion Young, Missouri

Linebackers

Imago September 27, 2025: Ohio State Buckeyes linebacker Arvell Reese 8 ready for a play during the NCAA, College League, USA football game between the Ohio State Buckeyes and the Washington Huskies in Seattle, WA. Ohio State defeated Washington 24-6. / CSM Seattle United States – ZUMAc04_ 20250927_zma_c04_781 Copyright: xStevexFaberx

CJ Allen, Georgia

Lander Barton, Utah

Wesley Bissainthe, Miami

Bryce Boettcher, Oregon

Kendal Daniels, Oklahoma

Kaleb Elarms-Orr, TCU

Keyshaun Elliott, Arizona State

Aiden Fisher, Indiana

Eric Gentry, USC

Jake Golday, Cincinnati

Owen Heinecke, Oklahoma

Anthony Hill Jr., Texas

Justin Jefferson, Alabama

Jack Kelly, BYU

Deontae Lawson, Alabama

Kyle Louis, Pittsburgh

Red Murdock, Buffalo

Namdi Obiazor, TCU

Harold Perkins Jr., LSU

Arvell Reese, Ohio State

Jacob Rodriguez, Texas Tech

Jimmy Rolder, Michigan

Karson Sharar, Iowa

Xavian Sorey Jr., Arkansas

Sonny Styles, Ohio State

Josiah Trotter, Missouri

Scooby Williams, Texas A&M

Wade Woodaz, Clemson

Taurean York, Texas A&M

Defensive Backs

Imago NCAA, College League, USA Football: Florida at Louisiana State Sep 13, 2025 Baton Rouge, Louisiana, USA LSU Tigers cornerback Mansoor Delane 4 reacts to Florida Gators quarterback DJ Lagway not pictured making an incomplete pass during the first half at Tiger Stadium. Baton Rouge Tiger Stadium Louisiana USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xStephenxLewx 20250913_lbm_la1_191

Keith Abney II, Arizona State

Marcus Allen, North Carolina

Jadon Canady, Oregon

Brandon Cisse, South Carolina

Bud Clark, TCU

Tacario Davis, Washington

Mansoor Delane, LSU

Charles Demmings, Stephen F. Austin

Thaddeus Dixon, North Carolina

Caleb Downs, Ohio State

Daylen Everette, Georgia

Bishop Fitzgerald, USC

Andre Fuller, Toledo

Jaylon Guilbeau, Texas

TJ Hall, Iowa

Ahmari Harvey, Georgia Tech

A.J. Haulcy, LSU

Colton Hood, Tennessee

Jalen Huskey, Maryland

Davison Igbinosun, Ohio State

Domani Jackson, Alabama

Chris Johnson, San Diego State

Dalton Johnson, Arizona

Jalon Kilgore, South Carolina

Will Lee III, Texas A&M

Hezekiah Masses, Cal

Jermod McCoy, Tennessee

Latrell McCutchin Sr., Houston

Emmanuel McNeil-Warren, Toledo

Devin Moore, Florida

Louis Moore, Indiana

Ahmaad Moses, SMU

Malik Muhammad, Texas

Julian Neal, Arkansas

Xavier Nwankpa, Iowa

VJ Payne, Kansas State

D’Angelo Ponds, Indiana

Toriano Pride Jr., Missouri

Ephesians Prysock, Washington

Kamari Ramsey, USC

Chandler Rivers, Duke

Keionte Scott, Miami

DeShon Singleton, Nebraska

Avery Smith, Toledo

Genesis Smith, Arizona

Robert Spears-Jennings, Oklahoma

Treydan Stukes, Arizona

Lorenzo Styles Jr., Ohio State

Michael Taaffe, Texas

Avieon Terrell, Clemson

Dillon Thieneman, Oregon

Jakobe Thomas, Miami

Zakee Wheatley, Penn State

Collin Wright, Stanford

Special Teams