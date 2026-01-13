brand-logo
Latest
NFLNBACollege Football

More

Newsletters

Think Tank

AllLatestNewsletter HubES ThinkTankNFLGolfCollege FootballMLBCollege BasketballNBANASCARWNBATennisBoxingOlympicsUFCSwimmingTrack and FieldGymnasticsSoccer
Home/NFL

Why Was Jordan Addison Arrested? All You Need to Know About Charges Against Vikings WR

ByPratyusha Srivastava

Jan 13, 2026 | 1:00 PM EST

Link Copied!
Home/NFL

Why Was Jordan Addison Arrested? All You Need to Know About Charges Against Vikings WR

ByPratyusha Srivastava

Jan 13, 2026 | 1:00 PM EST

Link Copied!
feature-image

Imago

feature-image

Imago

Minnesota Vikings wide receiver Jordan Addison has made headlines once again for off-field legal troubles. Early Monday morning, January 12, the 23-year-old star was arrested in Tampa Bay, Florida. 

Watch What’s Trending Now!

Heavy reported via court documents that Addison “was charged with a first-degree misdemeanor for trespassing in an occupied structure or conveyance.”

Expand Post

ADVERTISEMENT

He was booked into custody and later released at 2:40 p.m. ET on Monday after posting a $500 cash bond.

This is a developing story, so stay tuned. 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

logo

EssentiallySports is the home for the underserved fan, delivering storytelling that goes beyond the headlines. As a media platform, we combine deep audience insights with cultural trends, to meet fandom where it lives and where it goes next. Founded in 2014, EssentiallySports now engages with an audience of over 30m+ American sports fan on its website and 1m+ readers on its newsletters daily.

Sports

Sports

Full Spectrum Services LLP © 2026 | All Rights Reserved