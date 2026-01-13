Why Was Jordan Addison Arrested? All You Need to Know About Charges Against Vikings WR

Minnesota Vikings wide receiver Jordan Addison has made headlines once again for off-field legal troubles. Early Monday morning, January 12, the 23-year-old star was arrested in Tampa Bay, Florida.
Watch What’s Trending Now!
Heavy reported via court documents that Addison “was charged with a first-degree misdemeanor for trespassing in an occupied structure or conveyance.”
View this post on Instagram
ADVERTISEMENT
He was booked into custody and later released at 2:40 p.m. ET on Monday after posting a $500 cash bond.
This is a developing story, so stay tuned.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT