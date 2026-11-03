November 4th’s Complete Sports Schedule: Where, When, and How to Watch Your Favorite Sports Events

On November 4, Philadelphia will get its chance to avenge a loss that stung. The Philadelphia 76ers have made an impressive start to the season, winning seven of their first eight games despite experimenting with different lineups. Their only defeat came against last season’s top-seeded Detroit Pistons, in a game Joel Embiid missed. Tyrese Maxey led the Sixers with 29 points that night, but his efforts weren’t enough to get the team across the finish line.
Watch What’s Trending Now!
On November 4, the Sixers will face the Pistons once again. Like Philadelphia, Detroit has also enjoyed a strong start to the season, holding a 6-1 record. However, the Pistons will be without Jalen Duren, who is sidelined with an injury. Beyond this marquee matchup, Wednesday’s schedule will feature several other NBA contests, along with college football, NHL, and college basketball action.
NBA
The NBA will feature 14 games, with two matchups airing nationally on ESPN and ESPN Deportes.
- 7:00 PM: Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons — ESPN, ESPN Deportes
- 7:00 PM: Atlanta Hawks vs. Washington Wizards — League Pass, local TV
- 7:30 PM: Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics — League Pass, local TV
- 7:30 PM: Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets — League Pass, local TV
- 7:30 PM: Chicago Bulls vs. New York Knicks — League Pass, local TV
- 8:00 PM: Indiana Pacers vs. Memphis Grizzlies — League Pass, local TV
- 8:00 PM: Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans — League Pass, local TV
- 8:00 PM: Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder — League Pass, local TV
- 8:30 PM: Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets — League Pass, local TV
- 9:00 PM: Toronto Raptors vs. Denver Nuggets — League Pass, local TV
- 9:00 PM: Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns — League Pass, local TV
- 9:30 PM: Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs — ESPN, ESPN Deportes
- 10:00 PM: Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings — League Pass, local TV
- 10:30 PM: Miami Heat vs. Los Angeles Clippers — League Pass, local TV
College football
Three college football games will take place Wednesday, with two scheduled for 7:00 PM kickoffs.
- 7:00 PM: Toledo vs. Sacramento State — CBSSN; Hornet Stadium. Tickets start at $17.14.
- 7:00 PM: Ball State vs. Massachusetts — ESPU; Warren P. McGuirk Alumni Stadium. Tickets start at $16.08.
- 7:30 PM: Central Michigan vs. Eastern Michigan — ESP2; Ford Field. Tickets start at $32.74.
NHL
Four NHL games will be on the schedule, with two matchups airing nationally on TNT, truTV, and HBO Max.
- 7:30 PM: Chicago Blackhawks vs. Florida Panthers — TNT, truTV, HBO Max
- 7:30 PM: Ottawa Senators vs. Buffalo Sabres — ESPN+ (NHL Power Play); home: MSG-B; Canada: Prime Video
- 10:00 PM: San Jose Sharks vs. Los Angeles Kings — TNT, truTV, HBO Max
- 10:00 PM: Calgary Flames vs. Seattle Kraken — ESPN+ (NHL Power Play); home: KONG, Prime Video; Canada: SNW
Men’s college basketball
The men’s college basketball schedule will feature 27 games, with tipoffs beginning at 6:30 PM.
- 6:30 PM: Framingham vs. Dartmouth — ESPN+; Edward Leede Arena. Tickets start at $29.53.
- 7:00 PM: Fairleigh Dickinson vs. Butler — ESPN+; Hinkle Fieldhouse.
- 7:00 PM: Virginia-Lynchburg vs. Morgan State — Hill Field House.
- 7:00 PM: Regent vs. Old Dominion — ESPN+; Chartway Arena. Tickets start at $17.63.
- 7:00 PM: Maryland Eastern Shore vs. High Point — ESPN+; Qubein Center. Tickets start at $8.48.
- 7:00 PM: Concordia University Chicago vs. SIU Edwardsville — ESPN+; First Community Arena.
- 7:00 PM: Erskine vs. UNC Asheville — ESPN+; Kimmel Arena.
- 7:00 PM: Longwood vs. Saint Joseph’s — ESPN+; Hagan Arena. Tickets start at $28.80.
- 7:00 PM: Christendom vs. Appalachian State — ESPN+; Holmes Convocation Center.
- 7:30 PM: California State University, Northridge vs. Wichita State — ESPN+; Charles Koch Arena. Tickets start at $32.27.
- 7:30 PM: Central College vs. Drake — ESPN+; Knapp Center. Tickets start at $26.40.
- 7:30 PM: Blue Mountain vs. Tennessee Tech — ESPN+; Hooper Eblen Arena. Tickets start at $25.20.
- 7:30 PM: Webster vs. Southeast Missouri State — ESPN+; Show Me Center.
- 7:30 PM: Champion Christian vs. Louisiana-Monroe — ESPN+; b1Bank Fant-Ewing Coliseum. Tickets start at $31.20.
- 7:30 PM: Southeastern Louisiana vs. Auburn — SEC+; Neville Arena. Tickets start at $12.00.
- 8:00 PM: Saint Mary-of-the-Woods vs. Southern Indiana — ESPN+; Liberty Arena. Tickets start at $33.60.
- 8:00 PM: Randolph College vs. Norfolk State — Joseph G. Echols Memorial Hall.
- 8:00 PM: Northern Kentucky vs. South Dakota — Sanford Coyote Sports Center.
- 9:00 PM: Radford vs. California — ACC+; Haas Pavilion. Tickets start at $6.00.
- 9:00 PM: Salish Kootenai vs. Montana — ESPN+; Dahlberg Arena. Tickets start at $14.40.
- 9:00 PM: West Coast Baptist vs. Boise State — YouTube; ExtraMile Arena. Tickets start at $3.60.
- 9:00 PM: Grace vs. Utah Tech — ESPN+; Burns Arena.
- 10:00 PM: Milwaukee vs. Santa Clara — ESPN+; Leavey Center. Tickets start at $4.90.
- 10:00 PM: North Dakota State vs. Saint Mary’s — ESPN+; University Credit Union Pavilion. Tickets start at $26.57.
- 10:00 PM: Queens vs. Loyola Marymount — ESPN+; Albert Gersten Pavilion. Tickets start at $2.35.
Women’s college basketball
The women’s college basketball schedule will feature five matchups involving ranked teams.
- 6:00 PM: Campbell vs. No. 25 NC State — ACC Network
- 7:00 PM: Detroit Mercy vs. No. 23 Illinois — Big Ten Plus
- 7:30 PM: Queens vs. No. 8 Vanderbilt — SEC Network+
- 8:00 PM: Stetson vs. No. 7 Louisville — ACC Network
- 8:00 PM: Fairleigh Dickinson vs. No. 6 Texas — SEC Network+
That wraps up Wednesday’s sports schedule. With plenty of action in the NBA, NHL, and college sports, it’s time to build your watchlist. Let us know which game or games you’ve chosen to watch!