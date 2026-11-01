November 2nd’s Complete Sports Schedule: Where, When, and How to Watch Your Favorite Sports Events

The Seahawks’ defense faces its toughest test Monday, November 2, when the Bears’ rushing attack arrives at Lumen Field. Seven games into the season, the Seahawks rank No. 1 in total defense, No. 1 in pass defense, No. 6 in rush defense, fourth in scoring defense, and second in third-down defense. The Bears, meanwhile, rank third in total offense, first in rushing offense, eighth in scoring, and seventh in third-down conversion rate. But also, the Seattle Seahawks’ current record (4-3) may not look as impressive as the Chicago Bears’ 5-2 mark. Still, there is another side to this matchup.

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Seattle recently handed the previously unbeaten Kansas City Chiefs their first loss of the season, giving them a major boost heading into this game. So, that sets up an intriguing matchup between one of the league’s best offenses and one of its best defenses. Beyond the NFL showdown, Monday will also feature a packed schedule of basketball games at both the NBA and college levels. Here’s a look at the day’s action.

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NBA

The NBA will feature 15 games on Monday, starting with the Oklahoma City Thunder visiting the Cleveland Cavaliers at 7:00 PM ET.

7:00 PM ET: Oklahoma City Thunder vs. Cleveland Cavaliers — NBC Sports Cleveland; Rocket Arena. Tickets start at $26.40.

7:30 PM ET: Atlanta Hawks vs. Indiana Pacers — Gainbridge Fieldhouse. Tickets start at $3.67.

7:30 PM ET: Brooklyn Nets vs. New York Knicks — Madison Square Garden. Tickets start at $194.54.

7:30 PM ET: Washington Wizards vs. Orlando Magic — Kia Center. Tickets start at $24.00.

7:30 PM ET: Chicago Bulls vs. Philadelphia 76ers — Xfinity Mobile Arena. Tickets start at $84.00.

7:30 PM ET: Detroit Pistons vs. Charlotte Hornets — Spectrum Center. Tickets start at $4.14.

8:00 PM ET: Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks — American Airlines Center. Tickets start at $10.80.

8:00 PM ET: Milwaukee Bucks vs. Minnesota Timberwolves — Target Center. Tickets start at $27.23.

8:00 PM ET: New Orleans Pelicans vs. Memphis Grizzlies — FedExForum. Tickets start at $3.60.

8:30 PM ET: Boston Celtics vs. Houston Rockets — Toyota Center. Tickets start at $19.20.

8:30 PM ET: Utah Jazz vs. San Antonio Spurs — Frost Bank Center. Tickets start at $32.23.

9:00 PM ET: Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets — Ball Arena. Tickets start at $15.30.

10:00 PM ET: Phoenix Suns vs. Golden State Warriors — Chase Center. Tickets start at $30.00.

10:00 PM ET: Toronto Raptors vs. Los Angeles Clippers — Intuit Dome. Tickets start at $14.45.

10:00 PM ET: Miami Heat vs. Los Angeles Lakers — Crypto.com Arena. Tickets start at $42.00.

League Pass and local TV will carry the games, except for the Thunder-Cavaliers matchup.

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NFL

The Chicago Bears will visit the Seattle Seahawks for Monday Night Football at Lumen Field. Kickoff is scheduled for 8:15 PM ET, with coverage available on ESPN and the ESPN app. The game will air exclusively on ESPN, with no ABC simulcast.

NHL

All four NHL matchups will be available out of market through ESPN+ NHL Power Play. Local networks will also carry the games.

7:00 PM ET: Detroit Red Wings vs. Florida Panthers — ESPN+ NHL Power Play; Detroit Sports Network, Scripps.

7:00 PM ET: Vegas Golden Knights vs. Boston Bruins — ESPN+ NHL Power Play; Scripps, NESN; Canada: Sportsnet+, TVA Sports.

8:00 PM ET: Colorado Avalanche vs. Chicago Blackhawks — ESPN+ NHL Power Play; ALT, CHSN+.

9:00 PM ET: Calgary Flames vs. San Jose Sharks — ESPN+ NHL Power Play; NBC Sports California; Canada: Sportsnet+, TVA Sports.

College basketball

Monday’s college basketball slate spans 100+ games across all divisions, from midnight tipoffs to late-evening matchups. A few of those are here on the list.

12:00 AM: Liberty vs. High Point — YouTube; Rock Hill Sports & Events Center. Tickets start at $178.80.

3:00 AM: Northern Illinois vs. Grambling State — YouTube; Rock Hill Sports & Events Center.

6:00 AM: Merrimack vs. Appalachian State — YouTube; Rock Hill Sports & Events Center.

9:00 AM: Queens vs. Winthrop — YouTube; Rock Hill Sports & Events Center.

11:00 AM: Middletown vs. Indiana University Indianapolis — ESPN+; Schottenstein Center.

11:00 AM: Reinhardt vs. Mercer — ESPN+; Hawkins Arena.

11:30 AM: Tennessee State vs. Murray State — YouTube; Sanford Pentagon.

11:30 AM: St. Joseph’s–Long Island vs. Hofstra — FloSports; Mack Sports Complex. Tickets start at $11.34.

11:30 AM: Fisk vs. Middle Tennessee — ESPN+; Murphy Center. Tickets start at $24.24.

12:00 PM: North American vs. Nicholls — ESPN+; David R. Stopher Gym.

12:00 PM: Morris College vs. South Carolina State — Smith-Hammond-Middleton Center.

2:00 PM: Northern Kentucky vs. UTEP — YouTube; Sanford Pentagon.

3:00 PM: UTSA vs. San José State — Provident Credit Union Event Center. Tickets start at $18.00.

4:00 PM: UMBC vs. George Mason — ESPN+; EagleBank Arena. Tickets start at $7.34.

4:00 PM: Carmel vs. Princeton — ESPN+; L. Stockwell Jadwin Gymnasium. Tickets start at $6.06.

5:00 PM: St. Francis (Illinois) vs. UIC — ESPN+; Credit Union 1 Arena.

5:30 PM: McNeese vs. UAB — YouTube; Rock Hill Sports & Events Center.

6:00 PM: Bowling Green vs. Georgia State — ESPN+; Georgia State Convocation Center.

6:00 PM: Oakland vs. Michigan — Big Ten Network; Crisler Center. Tickets start at $9.60.

6:00 PM: Virginia-Lynchburg vs. VMI — ESPN+; Cameron Hall. Tickets start at $30.00.

6:00 PM: Florida vs. Miami — ESPN2; Benchmark International Arena. Tickets start at $39.60.

6:00 PM: Pepperdine vs. Cornell — ESPN+; Newman Arena at Bartels Hall. Tickets start at $39.60.

6:00 PM: Mount Marty vs. South Dakota — Sanford Coyote Sports Center.

6:30 PM: Rhode Island College vs. UAlbany — ESPN+; Broadview Center.

6:30 PM: Dallas Christian vs. Rice — ESPN+; Tudor Fieldhouse. Tickets start at $58.80.

6:30 PM: Central Connecticut State vs. Temple — ESPN+; Liacouras Center. Tickets start at $15.60.

6:30 PM: Monmouth vs. St. John’s — ESPN+; Carnesecca Arena. Tickets start at $5.09.

6:30 PM: Army vs. Duke — ESPN U; Cameron Indoor Stadium. Tickets start at $114.00.

6:30 PM: Loyola Maryland vs. Georgetown — ESPN+; Capital One Arena. Tickets start at $3.78.

6:31 PM: Old Westbury vs. Stony Brook — FloSports; Stony Brook Arena. Tickets start at $12.12.

7:00 PM: Vermont vs. Iona — ESPN+; Hynes Athletics Center. Tickets start at $20.16.

7:00 PM: Paul Quinn vs. Prairie View A&M — William Nicks Center.

7:00 PM: Jackson State vs. Texas Tech — CBS Sports Network; United Supermarkets Arena. Tickets start at $4.00.

7:00 PM: Massachusetts vs. Troy — ESPN+; Trojan Arena.

7:00 PM: Bellarmine vs. Vanderbilt — SEC Network+; Memorial Gym. Tickets start at $3.67.

7:00 PM: Southeastern Baptist vs. West Florida — ESPN+; UWF Field House. Tickets start at $33.32.

7:00 PM: Eureka vs. SIU Edwardsville — ESPN+; First Community Arena.

7:00 PM: Eastern Michigan vs. Coastal Carolina — ESPN+; HTC Center. Tickets start at $32.40.

7:00 PM: Notre Dame of Maryland vs. Delaware — ESPN+; Bob Carpenter Center Acierno Arena. Tickets start at $9.70.

7:00 PM: USC Upstate vs. East Carolina — ESPN+; Williams Arena at Minges Coliseum. Tickets start at $14.40.

7:00 PM: Long Island University vs. Florida Atlantic — ESPN+; Eleanor R. Baldwin Arena. Tickets start at $15.60.

7:00 PM: MIT vs. Harvard — ESPN+; Lavietes Pavilion. Tickets start at $16.97.

7:00 PM: Dartmouth vs. Marist — ESPN+; McCann Center. Tickets start at $25.92.

7:00 PM: Miami (Ohio) vs. James Madison — ESPN+; Atlantic Union Bank Center.

7:00 PM: Little Rock vs. VCU — ESPN+; Stuart Siegel Center. Tickets start at $17.82.

7:00 PM: Niagara vs. West Virginia — ESPN+; Hope Coliseum. Tickets start at $15.05.

7:00 PM: Coast Guard vs. Sacred Heart — ESPN+; William Pitt Center – West Gym. Tickets start at $15.12.

7:00 PM: New Haven vs. Syracuse — ACC Network Extra; JMA Wireless Dome. Tickets start at $3.72.

7:00 PM: Bridgewater College (Virginia) vs. William & Mary — FloSports; Kaplan Arena.

7:00 PM: Midway vs. Kennesaw State — ESPN+; VyStar Arena. Tickets start at $28.98.

7:00 PM: St. Thomas (Minnesota) vs. Presbyterian — ESPN+; Ross E. Templeton P.E. Center.

7:00 PM: New College of Florida vs. Florida International — ESPN+; Ocean Bank Convocation Center. Tickets start at $10.91.

7:00 PM: Kentucky Christian vs. Eastern Kentucky — ESPN+; Baptist Health Arena. Tickets start at $8.48.

7:00 PM: St. Vincent vs. Delaware State — Memorial Hall.

7:00 PM: Rivier vs. UMass Lowell — ESPN+; Kennedy Family Athletic Complex.

7:00 PM: Memphis vs. Iowa State — FS1; Sanford Pentagon. Tickets start at $28.46.

7:00 PM: Mount Olive vs. UNC Wilmington — FloSports; Raiford G. Trask Coliseum. Tickets start at $11.26.

7:00 PM: Curry vs. Stonehill — Merkert Gymnasium.

7:00 PM: Buffalo vs. Marshall — ESPN+; Henderson Center. Tickets start at $12.00.

7:00 PM: Northeastern vs. Boston University — ESPN+; Case Gym. Tickets start at $10.80.

7:00 PM: New Hampshire vs. Brown — ESPN+; Paul Bailey Pizzitola Sports Center. Tickets start at $30.00.

7:00 PM: Lafayette vs. Butler — ESPN+; Hinkle Fieldhouse. Tickets start at $3.67.

7:00 PM: Florida Gulf Coast vs. UCF — ESPN+; Addition Financial Arena. Tickets start at $1.28.

7:00 PM: American vs. Cincinnati — ESPN+; Fifth Third Arena. Tickets start at $2.40.

7:00 PM: Stetson vs. Clemson — ACC Network Extra; Littlejohn Coliseum. Tickets start at $2.42.

7:00 PM: Elon vs. Columbia — ESPN+; Francis S. Levien Gymnasium.

7:00 PM: New Jersey Institute of Technology vs. Dayton — ESPN+; University of Dayton Arena. Tickets start at $8.48.

7:00 PM: Ball State vs. Georgia Southern — ESPN+; Hill Convocation Center. Tickets start at $42.00.

7:00 PM: Howard vs. Yale — ESPN+; John J. Lee Amphitheater. Tickets start at $38.38.

7:00 PM: Charlotte vs. Indiana State — ESPN+; Hulman Center. Tickets start at $14.12.

7:00 PM: Trinity Baptist vs. Jacksonville — ESPN+; Swisher Gym.

7:00 PM: Eastern Illinois vs. Indiana — Big Ten Network+; Assembly Hall. Tickets start at $2.40.

7:00 PM: Bucknell vs. Maryland — Big Ten Network+; Xfinity Center. Tickets start at $2.40.

7:00 PM: UNC Asheville vs. Richmond — ESPN+; Robins Center. Tickets start at $7.34.

7:00 PM: Mount St. Mary’s vs. Xavier — ESPN+; Cintas Center. Tickets start at $7.63.

7:00 PM: Air Force vs. Wright State — ESPN+; Ervin J. Nutter Center. Tickets start at $16.80.

7:00 PM: Quinnipiac vs. Michigan State — Big Ten Network+; Breslin Center. Tickets start at $8.77.

7:00 PM: Charleston Southern vs. South Florida — ESPN+; Yuengling Center. Tickets start at $7.06.

7:00 PM: Youngstown State vs. St. Bonaventure — ESPN+; Reilly Center. Tickets start at $22.80.

7:00 PM: Maine vs. Providence — ESPN+; Amica Mutual Pavilion. Tickets start at $5.00.

7:00 PM: Rider vs. Pittsburgh — ACC Network Extra; Petersen Events Center. Tickets start at $6.30.

7:00 PM: Western Michigan vs. Old Dominion — ESPN+; Chartway Arena. Tickets start at $24.25.

7:00 PM: Western Carolina vs. North Carolina — ACC Network; Dean E. Smith Center. Tickets start at $17.34.

7:00 PM: Cheyney vs. Morgan State — Hill Field House. Tickets start at $50.26.

That wraps up the sports schedule for Monday, November 2.