Australian Open 2026 Withdrawal List: Which Stars Have Pulled Out of the Happy Slam?

Looks like even the ‘Happy Slam’ comes with its fair share of sad news. Kicking things off from January 18 to February 1, 2026, the tennis fans are in for a thrilling ride at the Australian Open. However, unfortunate turns of events have forced several men’s and women’s tennis stars to miss the tournament.
Here’s a detailed look at who is missing from the 2026 Australian Open:
Who Has Withdrawn From the Men’s Singles?
- Jack Draper (Rank: 11)
Reason for withdrawal: Arm injury
- Holger Rune (Rank: 16)
Reason for withdrawal: Torn ACL
- Arthur Fils (Rank: 42)
Reason for withdrawal: Back injury
- Emil Ruusuvuori (Rank: 506)
Reason for withdrawal: Not found
- Thanasi Kokkinakis (Rank: 670)
Reason for withdrawal: Shoulder injury
- Arthur Cazaux (Rank: 67)
Reason for withdrawal: Elbow injury
- Matteo Berrettini (Rank: 56)
Reason for withdrawal: Illness
- Nick Kyrgios (Rank: 671)
Reason for withdrawal: Knee and wrist
- David Goffin (Rank:117)
Reason for withdrawal: Knee injury
Who Has Withdrawn From the Women’s Singles?
- Qinwen Zheng (Rank: 25)
Reason for withdrawal: Elbow injury
- Danielle Collins (Rank: 65)
Reason for withdrawal: Back injury
- Ons Jabeur (Rank: 108)
Reason for withdrawal: Pregnancy
- Lois Boisson (Rank: 35)
Reason for withdrawal: Multiple injuries)
- Veronika Kudermetova (Rank: 7)
Reason for withdrawal: Surgery
- Yafan Wang (Rank: 155)
Reason for withdrawal: Not found
This is a developing story…
