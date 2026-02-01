Who Is Sitting Beside Rafael Nadal at the Australian Open 2026 Final? All About His Agent Carlos Costa

The Australian Open final carried extra stardust as legends Rafael Nadal, Marat Safin, and John McEnroe watched Carlos Alcaraz face Novak Djokovic at Rod Laver Arena. For Nadal, it marked his first Melbourne appearance since retiring in 2024. Yet curiosity swirled: who was Carlos Costa, seated beside Rafa in the stands?

Who is Carlos Costa?

Carlos Costa is a former professional tennis player. He is best known as Rafael Nadal’s long-time agent and manager. Their partnership has lasted for decades.

Born in Barcelona in 1968, Costa enjoyed a successful playing career. He reached a career-high ATP singles ranking inside the top 10 before retiring from professional tennis.

After leaving the tour, Costa moved into sports management. He began working with Nadal early in the Spaniard’s career. He handled Nadal’s commercial and sponsorship matters for many years.

Costa first worked through IMG. He also co-founded the Rafa Nadal Academy with Nadal. Costa serves as Head of Business Development and has helped turn the academy into a leading global training center.

More than a manager, Costa is part of Nadal’s inner circle. He helps shape long-term strategy and major decisions.

His presence with Nadal at the Australian Open final reflects their enduring professional bond.

